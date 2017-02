Hadházy partizánakciója is téma lesz az LMP elnökségi ülésén

Forrás: MTI

Az LMP frakcióvezetője emlékeztetett arra, hogy az LMP kongresszusa második alkalommal is megerősítette januárban: a párt önállóan indul a 2018-as választáson és mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet állít.Ügyektől függően azonban az LMP együttműködik más ellenzéki pártokkal, ha társelnökeinket különböző beszélgetésekre meghívják, az ő kompetenciájuk, hogy elmennek-e, a kongresszusi döntés azonban rájuk is érvényes - hangsúlyozta.Az MTI azon kérdésére, hogy az LMP elnöksége tudott-e arról, hogy Hadházy Ákos részt vesz az ellenzéki találkozón, Schmuck Erzsébet annyit mondott: "én nem tudtam róla". Hadházy Ákost meghívták, és ő úgy gondolta, beszélgetni mindenkivel és mindenhol lehet - mondta, megjegyezve, nincs tudomása arról, hogy "Hadházy Ákos jelentkezett volna, nyilván megkeresték".Hadházy Ákos társelnök arról, hogy miért vett részt az ellenzéki találkozón, újságíróknak azt mondta: ezt a kormányt 2018-ban le kell váltani, az LMP ehhez azt tudja hozzátenni, hogy elmondja az ellenzéki politikusoknak, hogy ez csak úgy sikerülhet, ha új irányt tudnak mutatni az országnak, és erre garanciákat is tudnak adni. Arra a kérdésre, ki hívta meg a találkozóra, úgy felelt: vannak olyan zártkörű politikai megbeszélések, amelyek részleteiről nem kell beszámolni. Ugyanezt válaszolta az MTI azon kérdésére is, hogy részvételéről tájékoztatta-e az LMP elnökségét.Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke szombati évértékelőjében fogalmazott úgy, hogy az MSZP, az Együtt, a Párbeszéd, valamint Szeged szocialista polgármestere, Botka László "egy kéretlen királycsináló invitálására", egy ideje a DK háta mögött titkos tárgyalásokat folytat. A DK szóvivője ezt követően tudatta, Gyurcsány Ferenc ezzel Lengyel Lászlóra utalt, mint ahogy később derült ki az is, Hadházy Ákos is ott volt a megbeszélésen.