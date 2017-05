Hadihajót telepítettek a Balatonra - fotók

Forrás: InfoRádió

Már negyedik éve, hogy az I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Baja nevű tűzszerész járőrhajója a hajózási szezonban a Balatonon kezdi meg a munkát."Ez elsősorban a kiképzés miatt fontos, ugyanis az alakulat döntően a folyamon teljesít szolgálatot, a tavi hajózás pedig teljesen más. Az állományunknak így lehetősége van a tavi manővereket gyakorolni, az itteni időjárási körülményeket tekintetbe venni, hiszen a Balatonon nagyobb hullámok vannak, mint a folyamokon és egészen más szabályok vonatkoznak erre a területre" - mutatott rá az alosztályparancsnok.Másrészt - tette hozzá Daruka Norbert - a járőrhajó részt vesz a védelmi munkálatokban is a polgári védelemmel és a rendőrséggel együttműködve."Ha úgy hozza a sors, akkor a civil lakosság is találkozhat a járőrhajóval. Ugyanis ha a balatoni fürdőzések során találnak különböző robbanószerkezeteket, riasztják a Magyar Honvédség tűzszerész-ügyeletét, a tűzszerész kollégákat pedig a hajó segítségével juttatjuk el az érintett területekre" - mondta el a százados.Azt is jelezte, hogy a hajó bevonásával gyorsabb és hatékonyabb munkát tudnak végezni."A Baja Balatonra telepítésével az elsődleges cél az volt, hogy legyen a helyszínen egy olyan technikai eszköz, amely riasztható és rövid időn, akár órákon belül bevethető. Enélkül akár több napba is telhetne, hogy a tűzszerészek, a tűzszerész búvárok az adott helyszínekre jussanak és merülhessenek. A nyári hónapokban ez különösen problémákat okozhatna" - mutatott rá az alosztályparancsnok.Elmondta, hogy 1954-ben készült a balatonföldvári hajógyárban a hajó teste, amelyet a legmodernebb eszközökkel: radarral, környezetbarát motorokkal, és különböző technikai eszközökkel szereltek fel, hogy a mai kor kihívásainak megfeleljenek. A hajó egyébként 13 méter hosszú, 10,5 tonna vízkiszorítású, és teljesen gazdaságos az üzemeltetése."A Baja a balatonakarattyai honvéd hadikikötő környékén fordulhat elő, de a kollégák minden közösségi rendezvényen, ahol kérik a jelenlétet, meg fognak jelenni. Így találkozhatni lehet majd velük a csopaki kikötőnél, Siófok környékén és tulajdonképpen az egész Balatonon" - mondta Daruka Norbert.