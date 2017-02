Hajós András: a magyarok hagyják magukat átverni

"Azt a véleményemet, hogy Orbán Viktor politikája kártékony, már sokszor kifejtettem, ez nem újdonság tőlem. Erről akkor is beszéltem, amikor Orbán ellenzékben volt, és akkor is amikor kormányon. Kicsit övön aluli, de talán igaz, hogy a most fanyalgóknak szívem szerint azt mondanám: kérem, én, Gálvölgyi János, Farkasházy Tivadar, Kéri László, Váncsa István, Hernádi Juci, Bajor Imre, mi szóltunk a Heti Hetesben. (...) De nálunk komolyabb helyeken is szóltak. Az Élet és Irodalomban, a Népszavában, az akkor még létező Népszabadságban, a Magyar Narancsban, a Parlamentben vagy akár az átlátszó.hu-n. "

"Lennénk mi, a normális emberek, akik beszélgetnek egymással, üzletelnek, elviszik egymást taxival, levágják a másik haját, kiszolgálják a sörözőben, tanítják a másik gyerekét, meggyógyítják a beteg nagymamáját, vagy éppen tévéműsorban szórakoztatják azt aki, hazajött a műszakból. Ezt együtt úgy hívnák, magyarok, akik közben néha felhatalmazást adnak politikusoknak, akik tisztességgel elvégeznek egy munkát, amihez értenek, felelősséget vállalnak a tetteikért, és leválthatóak. Ne higgyük azt, hogy ezek naiv hülyeségek. Azt mondom, amit egy betegnek szoktak mondani: hinni kell a gyógyulásban. Nem lehet, hogy örökké ilyen betegek maradjunk!"

Forrás: Népszava

Hajós András szerint fontos lenne, hogy a közismert emberek táplálják azt az egészséges hozzászólás-kultúrát, miszerint igenis vannak közös ügyeink, és a közös ügyeinkbe nekünk, állampolgároknak is van beleszólásunk. Ez oldalfüggetlen dolog - jegyzi meg. Úgy véli, az egyik legnagyobb baja a mai magyar közéletnek lakossági oldalról az, hogy elhitték az emberek: nem érdemes beleszólni. A mindenkori kormány dönt és el kell tűrni. Ennek az "eltűrésnek" egyébként van hagyománya a magyar kultúrában. Én azt próbálom mutatni, hogy érdemes - húzza alá.Hajós szerint az átlag szavazó viszont hagyja magát átverni - és a magyarok ebbe nagyon jók. Pedig - mondja - még a sorok között sem kell olvasni, annyira nyilvánvalóak például a korrupciós ügyek. Úgy véli, Orbán mindig is nyíltan megmondta, hogy mit akar ezzel az országgal csinálni. Ha az embereknek ez tetszik és megszavazták, akkor sokszor érzi azt, hogy nincs értelme ágálni ellene.Arra a kérdésre, hogy a politika uralja-e az életünket, kérdéssel válaszolt: egyszer lesz egy másik kormány, másik oligarchákkal és akkor átfordulunk? Lesz egy másik tv, ahol nem lehet dolgozni? Mindig úgy hajlongunk, ahogy a politika szellent?! Szerinte ennek fordítva kellene lennie.