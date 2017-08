Haldoklik a magyar labdarúgás

Forrás: Népszava / Sztárklikk

Ennek apropóján a Népszavának adott interjújában elmondja, hogy a nézettségi mutatókkal egyértelműen félretájékoztatják a közvéleményt. A közmédia azt állítja, hogy több mint egymilliós a nézettsége egy-egy élvonalbeli bajnoki mérkőzésnek. Azt sugallja, hogy ennyien ülnek 90 percen át a képernyő előtt az élő közvetítés során, de ez nem így van. Ebbe beleszámolják azokat, akik csak egy percre kapcsolnak a meccsre. Az NB I-es találkozók televíziós nézettsége átlagban 190 ezer körül van, míg a válogatott tétmeccseket átlagban 800 ezernél is többen nézik.A piaci viszonyok kapcsán elmondja, hogy a klubok üzleti beszámolói szerint a tizenkét élvonalbeli csapatból tizenegy nyereséggel zárta az elmúlt évet, csak a Diósgyőr volt veszteséges, 267 millió forint mínusszal. Ez nagyon jól hangzik, egy külföldi befektető számára is vonzó, főleg, ha hozzátesszük, hogy egymilliárd forint plusszal zárt a magyar futball. Más lesz viszont az egésznek a megítélése, ha a számok mögé nézünk. A Liga 21,5 milliárd forintos bevételéből kilencmilliárd különféle jogcímű közpénz volt, amiből a Ferencváros is kapott egymilliárd forint állami támogatást, és így tud tizenhétmilliós nyereséget felmutatni.Az élvonalban pályára lépő 300 labdarúgó közül 120-an havonta átlagosan több mint bruttó 3 millió forint fizetést vesznek fel, húszan évente százmillió forintnál is többet keresnek. A közép-kelet-európai régióban jelenleg a magyar bajnokságban lehet a legjobban keresni, az itteni fizetések elérik a nyugat-európai alsó szint 75 százalékát. Ennek következményeként vonzóbb lett az NB I, hazajöttek a fiatalon nagy reményekkel külföldre ment, majd csalódott játékosaink, és a légiósok aránya is nagyobb lett, azaz a korábbi évekhez képest több külföldi játékos érkezik a magyar bajnokságba.Muszbek Mihály szerint a lakájmédia rózsaszínnek tünteti fel azt, ami fekete, jobb esetben szürke. Ha a nézők csalódottan mennek haza egy meccs után, majd másnap azt olvassák, hogy európai színvonalú találkozón voltak, akkor becsapva érzik magukat, és legközelebb nem mennek ki a stadionba. A Ferencváros hazai meccsein egy év alatt 1483-mal csökkent az átlagnézőszám, mert a csapat gyenge volt, de az edző és a klubvezetés ezt kamu nyilatkozatokkal palástolta.Sajnálatosnak nevezte, hogy a magyar csapatok nem tervezhetnek komoly bevétellel az európai kupákból. A Videoton volt 2012-ben az utolsó, amely eljutott az Európa-liga csoportköréig. Azóta selejtezői epizódszerep jut a magyaroknak, az értéket kifejező UEFA- együtthatónk évről-évre csökken. A sportközgazdászt ezért bosszantotta, ahogyan a Vasas, a Honvéd és az FTC is vesztett itthon, pedig minden pontnak, gólnak óriási jelentősége van az UEFA-rangsor miatt.A Magyar Labdarúgó-szövetségnek élen kellene járnia az elszámoltatásban, számonkérésben, példát kellene mutatnia kommunikációban, marketingben. Az, hogy az Andorra elleni vereség után Bernd Storck szövetségi kapitány maradhatott a posztján, azt üzeni, ez egy következmények nélküli ország, de ez igaz a fogadási csalásban érintettekkel szemben született enyhe ítéletekre is.Ma az MLSZ fizet közpénzből több mint 4,1 milliárd forintot a kluboknak. A honi labdarúgást ma a közpénz tartja életben és nem a piac. Ez nem lenne baj, ha a közpénz úgy működne, mint egy melegház, amelyben a gyenge növények fejlődnek addig, amíg megerősödnek és önálló életre képesek. Nálunk már hat éve vannak a labdarúgók, illetve az egész foci ebben a képletes üvegházban, szellőztetés és kiültetés nélkül. Márpedig, ha az adott növény túl sok időt tölt az üvegházban, akkor elpusztul. Ez történik ma a magyar labdarúgásban.