Hamarosan Alsómocsoládra figyel Európa

Szerző: Márkus

14 ország 150 versenyzőjének részvételével kés- és fejszehajító Európa-bajnokságot rendeznek Alsómocsoládon szeptember 1-3. között. A Baranya megyei településen már harmadik éve rendeznek a sportágban versenyeket, amely az idei évre nemzetközivé nőtte ki magát. A nemzetközi rendezvény fővédnöke Koncz Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.A sportág hazánkban még kevésbé ismert, jóllehet a rendezvény megálmodói szerint a magyar kultúrában mélyen gyökerezik, ezért a kés- és fejszehajítás mint sportág népszerűsítését, megismertetését és elterjesztését tűzte ki célul az alig 300 fős baranyai település.A versenyt szervező Alsómocsoládi Sport Egyesület és Alsómocsolád Község Önkormányzata országos szervezetbe tömörítené a kés- és fejszehajítás sportág művelőit és rajongóit, amelyben a már kialakult hagyományokat és szabályrendszert hivatalosan is gondoznák.Szeptember elején három napon át nemcsak a sporteseménnyel, de látványos programokkal, interaktív kézműves bemutatókkal, kulturális programokkal, gyermekeknek játszóházzal és tűzijátékkal várják az érdeklődőket Alsómocsoládra. A rendezvényre a belépés díjtalan.Tizennégy ország részvétele a versenyen lehetővé teszi a térség népszerűsítését, a magyar értékek, hagyományok és a jellegzetes magyar termékek, hungarikumok bemutatását is. A szervezők fontosnak tartják, hogy példát mutassanak abban, hogy egy hátrányos helyzetű kis település is tud új értékeket, hagyományokat teremteni.