Hány botrányra van még szükség ahhoz, hogy eltávolítsák a BKK vezérigazgatóját?

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Liberálisok budapesti választmányának elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Dabóczi Kálmán alkalmatlan a BKK irányítására, "Augiász istállójává" züllesztette a céget. Azt kérdezte Tarlós Istvántól, hány botrányra van még szükség ahhoz, hogy eltávolítsák a vezérigazgatót.Szabadai Viktor a legutóbbi botránynak azt nevezte, hogy a vasárnap reggeli üzemkezdésre a beszivárgó esővíz ellepte a felújítás alatt álló Árpád hídi megállónál a 3-as metró sínjeit. Az első komolyabb eső életveszélyes helyzetet okozott, hiszen a sínek áram alatt állnak, még akkor is, ha üzemkezdéskor már nem engedték le az utasokat - emelte ki a politikus.A párt a problémák miatt kérdéseket tesz fel a BKK vezetésének annak érdekében, hogy megtudják, kik a felelősei a vasárnap történteknek, kik a metrófelújítás kivitelezői, és a kivitelezők dolgoznak-e más fővárosi beruházáson. Szabadai Viktor azt is meg akarja tudni, igaz-e, hogy a BKK többször is jelezte, hogy a kivitelező cég nem jól dolgozik, és kérnek-e kártérítést.