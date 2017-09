Hány ember életébe kerül a Fidesz-propaganda?

Forrás: MTI-OS

Miért nem védte meg Orbán Viktor azt a 32 ezer embert, akiknek a halála elkerülhető lett volna, ha megfelelően működne az egészségügy?Miért nem védi meg a Fidesz a betegeket a kórházi fertőzésektől, amiben már többen halnak meg, mint közúti balesetekben?A legnagyobb veszélyt a magyarokra a fideszes egészségpolitika jelenti. Nem elég, hogy rengeteg orvost és ápolót elüldöztek, most már az egészségügyi szakképzés keretszámait is csökkentik.A kormányzati agytröszt ismét kiizzadt magából valamit: ha valaki eléggé elhivatott, akkor fizesse meg a képzését, azért, hogy utána szörnyű körülmények között, megalázó fizetésért folyamatosan túlórázzon. Így tesz egy hivatást "csábítóvá" a Fidesz.Miközben az egészségügyi dolgozók és a betegek is szenvednek az egészségügy helyzete miatt, az orbánisták azzal vannak elfoglalva, hogy több tízmilliárd forintból teleplakátolják az országot egy 87 éves üzletember képével. A plakátok nem gyógyítanak meg senkit, de azok a milliárdok, amibe kerülnek, életet menthetnek.MSZP