Hányan fognak meghalni az Orbán-kormány újabb döntése miatt?

Forrás: MTI-OS

Azok után, hogy a tűzoltóktól elvették a 105-ös, a rendőröktől a 107-es számot, most döntés született arról is, hogy a mentők 104-es hívószáma is megszűnik. Minden hívás a 112-es központi számra érkezik majd.A DK közleménye szerint az Orbán-kormány megint megy a saját feje után, nem érdeklik őket a szakemberek véleménye. Már korábban szóvá tették, hogy a rendőrök és a tűzoltók rendszeresen visszahívni kényszerülnek a jelző személyt, mert a 112 operátorainak meghatározott protokoll szerinti kikérdezése gyakran elégtelen a számukra. Az értelmetlen központosítás időveszteséggel, ami akár a tűzoltók, akár majd a mentők esetében, időveszteséggel jár, márpedig ez életekbe kerülhet.A Demokratikus Koalíció felszólítja a kormányt, hogy értelmetlen döntések és pénzköltés helyett inkább javítsák az életeket, vagyont védők és mentők munkakörülményeit, és fogadják meg a mentők, tűzoltók, rendőrök javaslatait. Ezzel a döntésükkel megint emberek életét sodorják veszélybe.