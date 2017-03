Harmatgyenge lövéseket adott le Botka Lászlóra a KDNP

Az ellenzéki politikusnak el kellene mondania, hogy "a csődöt jelentő cégből valóban folyattak-e százmilliókat az MSZP kasszájába", mint azt az alvállalkozók jogi képviselője állította - közölte. Megemlítette azt is, hogy a városi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő cégek infrastrukturális fejlesztéseit ez a vállalkozás végezte.Elképesztő, hogy hét évvel a kormányváltás után még mindig szocialista korrupciós ügyek esnek ki a szerényből - fogalmazott a kormánypárti politikus. Azt mondta, hogy a Szeviép-ügy "egyértelműen a Magyar Szocialista Párthoz kötődik", hiszen legnagyobb megrendeléseit a Botka László által vezetett Szegedtől kapta a cég, a cégvezetőnek pedig évekig közös vállalkozása volt Ujhelyi István MSZP-s politikussal.Az Origón pénteken megjelent írás szerint a Szeviép-ügy károsultjainak, a cég egykori alvállalkozóinak ügyvédje a portálnak azt mondta, hogy a több mint 11 milliárd forintos tartozást maga után hagyó szegedi vállalkozás "központi szerepet tölthetett be" az MSZP finanszírozásában.A cikkben felidézték, hogy 2010. július 27-én elrendelték a szegedi Szeviép felszámolását, amely akkor már 379 partnerének tartozott 11 milliárd forinttal. Ezen vállalkozások többsége a tartozások miatt megszűnt. A felszámoló két év alatt mindössze 1,4 milliárd forintot szerzett vissza vagyontárgyak értékesítéséből. 2013-ban a NAV csődbűncselekmény ügyében nyomozást kezdeményezett, a büntetőeljárás jelenleg is tart a cégvezetőkkel szemben. A portál szerint a Szeviép "több szálon kötődik" a szegedi szocialistákhoz.Mint ismertették, az 1991-ben alapított Szeviép (Szerkezet- és Vízépítő) Zrt. kifejezetten építési, építkezési feladatokkal foglalkozott. A cég főként Szegeden és környékén lévő településeket, illetve közbeszerzési eljárásokat célozta meg, és bár 30 millió forintos alaptőkével alakult, alaptőkéje 2003-ra 1,1 milliárd forintra nőtt. Azonban - hívta fel a figyelmet az Origo - a nagy bevétel mégsem fedezte a hatalmas kiadásokat, ami először csődeljáráshoz, aztán felszámolási eljáráshoz vezetett.A szegedi polgármesteri hivatal péntek este úgy reagált az Origo írására az M1 aktuális csatorna Híradójának, hogy az önkormányzat és a Szeviép között "nem volt szerződéses kapcsolat".