Hatalmas baki csúszott be Orbán legújabb PR-videójába

"Ha megengedi, annyit szeretnék csak mondani, azt szeretném, ha minden évben lenne miniszterelnök-választás. Én minden évben Orbán Viktorra szavaznék"

"Azt kérdezi a lányom: Hát miért anyu?"

"Azért, mert, amikor a választás jön, egy kicsit midig emelnek a nyugdíjon."

- Szoktam emelni? - kérdezi Orbán.

- Persze - vágja rá az idős hölgy.

- Na jól van akkor - konstatálja a miniszterelnök, majd gyorsan hozzáteszi:

- Majd az év végén, ha úgy állnak a számok, akkor emelek megint.

Szerző: Valentin

Az idős hölgy nagyon lelkesen, de néha nehezen érthetően beszélt. Ezalatt a miniszterelnök folyamatosan arra figyelt, hogy ki ne essen a szerepéből. Igyekezett szerethetőnek mutatni magát. Az idős nénivel sikerült is elhitetnie, hogy őszintén beszélhet, így Bözsi néni bele is fogott egy látszólag kedves történetbe:- kezdte a mondandóját Bözsi néni.- folytatja a történetet a kisnyugdíjas.Hát bizony! Ez hatalmas baki a miniszterelnök stábjától. Az ilyen leleplező mondatokat általában ki szokták vágni a videókból. Ezzel gyakorlatilag egy ízig-vérig Fidesz szavazó ismeri el, hogy a választások miatt emelnek a nyugdíjakon...A propagandavideó további része is nagyon érdekes. Így folytatódik a beszélgetés:Miután túl vagyunk a választási ígéreteken is, most jöhet egy kis gyurcsányozás:"Jaaaj, hát a Gyurcsány mit csinált, még elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat is. De minek kell ő ide? Ó Istenem" - mondja Bözsi néni.És ebben a pillanatban egy rút pulyka képét vágják be vágóképnek a videó készítői, ezzel is befolyásolva a néző tudatalattiját. Gyurcsány=rút, mit a pulyka.Érdemes megnézni a videót, amelyből az is kiderül, hogy Orbán Viktor mennyire meglepődik azon, hogy milyen okos állat a disznó. Ez azért nem meglepő, hiszen a miniszterelnök eddig csak birkákkal vette magát körbe...