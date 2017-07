Hatalmas cirkusszal zárul a vizes VB

Forrás: MTI-Sztárklikk

A szervezők csütörtöki közleménye szerint a látványos előadásban több mint kétszázan vesznek részt, köztük mintegy 80 artista és több mint 50 táncos, akik 18 országból érkeznek."Nem szeretnénk felfedni a produkció minden részletét, annyit azonban elárulhatok, hogy különleges élményben lesz része a nézőknek.Háromszintes ház magasságáig emelkedő díszletek és egy monumentális báb is megjelenik majd a színpadon, a látványos fényekért 600 lámpa, az akrobaták biztonságáért pedig egy 13 motor által vezérelt hiperintelligens reptető-rendszer felel majd" - mondta Vági Bence, a produkció rendezője, az első magyar újcirkusz társulat, a Recirquel alapítója és művészeti vezetője.Kiemelte, hogy mindent összevetve körülbelül ötszázan dolgoznak a produkció sikeréért.Az előadás mindegyik eleme - a jelmezek, a díszletek, sőt még a zene is - magyar alkotók és kivitelezők munkája. A show látványtervezője Iványi Árpád, a jelmeztervező Kasza Emese, a zeneszerzők Sárik Péter és Elek Norbert.A körülbelül negyvenperces előadás a magyar mitológiából jól ismert történetre épül, a koreográfiában pedig különlegesen izgalmas módon jelenik meg majd a víz - olvasható a közleményben.Az előadást keleti és magyar zenei hangzásvilág kíséri, utalva ezzel a következő vb helyszínére, a dél-koreai Kvangdzsura is.A látványos záróünnepségre az ingyenes, helyre szóló jegyek hétfőn 10 órától foglalhatók a szabad helyek függvényében, de a záróprodukciót az M4 Sport csatornán élőben is figyelemmel lehet majd követni.