Hátborzongató videó jelent meg Lázár Jánosról - mi történhetett vele?

Halálra gyógyszereztek egy beteget egy budapesti kórházban

Tévedésből halálra gyógyszereztek egy 88 éves beteget az egyik fővárosi kórházban.

Ópiát származékú Tramadol fájdalomcsillapítóból kapott halálos adagot.A Zsaru magazin beszámolója szerint a nappali ügyeletes orvos nem tüntette fel a lázlapon az előírt terápiát, ezért az éjszakai orvos is beadta, de ő sem írta fel, ezért az éjszakai ápoló is beadott egy adag Tramadolt, utóbbi kapszulában és injekció formájában is - írja a Blikk. A beteg...