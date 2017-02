Havas Henrik: Gönczi Gábor hülye, Marsi Anikó szégyellje magát

Hofinak ebben is igaza volt

Havas Henrik Sváby András ATV-s műsora kapcsán írt a Facebookra. Sváby egy nyilatkozata indította meg, amiben a tévés azt mondja, a TV2 hírszerkesztőségéhez és hírműsoraihoz gyomor kell.Havas szerint Svábynak nagyon is igaza van, és ő bizony sajnálja a két hírolvasót is, akik közreműködnek a hírműsorok gyártásában.- A Tények mocskosabb színvonalat képvisel, mint annak idején a Szabadnép a Rákosi időszakban. Igazából csak a két hírolvasót sajnálom, különösen Gönczi Gábort, aki egy helyes fiú, jól énekel, de a politika, meg úgy egyáltalán a közélet roppant távol áll tőle. Egy kicsit durvábban: hülye hozzá! Most nem gyalázom, ellenkezőleg, mentségeket keresek - írta Havas, aki Marsinak már mentségeket sem tudott adni.- Marsi Anikó? Tartok tőle, hogy ő valószínűleg tudja, hogy mit csinál, éppen ezért nála szó sem lehet mentségekről. Szégyellje magát! - fogalmazta meg véleményét a Tanár Úr.