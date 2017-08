Házakat szippantott be a floridai víznyelő

Forrás: Hír TV

Munkások dolgoztak Floridában egy víznyelő területen. A július 14-én kialakult vízzel teli lyuk hatalmasra terjeszkedett az elmúlt hetekben, már több száz láb széles. Két házat magába is szippantott, de öt másik is veszélyben van."Közvetlenül mögöttem három futballpályányi területen van a víznyelő. Két műveletet hajtunk végre: először is vizet szivattyúzunk ki, hogy csökkentsük a magasságát, hogy még több romot ki tudjunk szedni, ugyanakkor vigyázni kell, hogy a szélei be ne omoljanak. Ez a folyamat ma elkezdődött, és folytatni fogjuk. Vannak alvállalkozóink, akik ezzel egy időben kiszedik a törmelékeket markológépekkel és más eszközökkel" - ismertette Boug Tobin, az El Paso megyei kormányhivatal szóvivője.Floridában gyakoriak a víznyelő területek egyrészt a porózus mészkő alap, másrészt pedig a patakok, tavak és folyók által kialakított üregek miatt. De kialakulásukat elősegíti a viharos időjárás is.Feltehetően két nap múlva érkezik Floridába a Franklin névre keresztelt trópusi vihar, amely most egyelőre Mexikó karib-tengeri partszakaszát veszélyezteti.A Quintana Roo-i önkormányzat folyamatosan figyeli a vihart és arra szólította fel a mexikói partokon élőket és nyaralókat, hogy készüljenek fel."Fel kell készülni. Nem gondolhatjuk, hogy mivel ez egy trópusi vihar, ezért nem lesz hatása. Az előkészületek fontosak, és a megelőző intézkedések is, hogy biztosítsuk az államban élők és az itt nyaralók életét" - hangsúlyozta az állam kormányzója, Carlos Joaquin Gonzalez.A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint átlagosan 8-15 centiméternyi csapadék eshet, de vannak olyan területek, ahol ez akár a 30 centit is elérheti.