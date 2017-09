Valótlanul állítottuk...

Valótlanul híreszteltük...

Valótlanul tüntettük fel hamis színben...

Forrás: Facebook

Szerző: Juhász Péter

Ezért észbe kaptak a TV2-nél, és most elkezdték leközölni azt a 14 helyreigazítást, amit jogerősen megnyertem velük szemben. Igaz, hogy ehhez nem volt elég a bíróság ítélete ami januárban kimondta, hogy 30 napjuk van rá, hanem most teljesítik, 9 hónappal később, mert bepereltem őket.Nagyon ritka, hogy a TV2-n igazat mondjanak, de ez most egy ilyen sorozat:Szóval már a TV2 is kimondja, hogy semmi közöm nem volt Poritk Tamáshoz, akivel Rogán Antal üzletelt.