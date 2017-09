Hét öcsödi asszony szövi a Parlament gigantikus szőnyegét

Forrás: szoljon.hu

A 7,3 x 20,8 méteres szőnyegnek nem csak a mérete, de a súlya is impozáns: több mint 600 kilogramm. Hét asszony egyszerre húzza le a szövőszék "karjait", így váltva szálat - írja a szoljon.hu A több mint hét méter széles szőnyeget hétfelé osztották, mindenkinek ugyanannyi rész jut, a színes gyapjúfonalat egyenként csomózzák a fakeretre kifeszített szálakhoz. Csak a figyelmes szemlélő tudja követni a kezek és a kés mozgását. Ez a perzsaszőnyeg a Parlamentbe készül, húsz méter nyolcvan centiméter hosszú lesz.- Tavaly decemberben kezdtük a munkát, éppen tegnap számoltuk ki, hogy napi hat centiméter haladással jövő év június végére leszünk készen. Mindjárt a felénél tartunk - magyarázzák a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportálnak az asszonyok, akik közül a legtöbben évtizedek óta dolgoznak itt.- Nemrégiben lejöttek a Parlamentből megnézni a szőnyeget, hogyan haladunk. Nagyon tetszett a munkánk, hát... tény, beleadunk apait, anyait! - mondja Bolyán Mihályné Gizike, aki 1966 óta csomózza a szőnyegeket.Az öcsödi szőnyegek méltán híresek és népszerűek. A Sándor-palotában is virít egy sokrózsás szépség, de az Országházban, a Vadászteremben is öcsödi perzsaszőnyeg díszeleg. Az harminc méter hosszú.A békésszentandrási gyár öcsödi telephelyén nagy hagyományai vannak a szőnyegszövésnek, itt található ugyanis az ország legnagyobb, speciális szövőszéke.1956 óta készítik a szőnyegeket a Köztársasági Elnöki Hivatalba és a Parlamentbe is, utóbbi Vadásztermébe 7 évvel ezelőtt csomóztak hasonló szőnyeget az öcsödi asszonyok. A most készülő szőnyeg 15 millió csomóból áll, és 43 millió forintba kerül, jövő nyáron szállítják a fővárosba.