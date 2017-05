Heves megyében beérett a gyűlöletkampány

Forrás: heol.hu / 444.hu

A cég vezetője, Sárközi Tamás a lapnak elmondta, hogy harminc dolgozóra van szükség a tejtermelő-telep működtetésére, de "egyáltalán nem találtunk dolgozni akaró és felelős munkavállalókat."Kevesen is jelentkeztek, akiket meg felvettek, azóta már ki is rúgták trehányságuk miatt. Sárközi ekkor tudta meg, hogy egy Nógrád megyei cégnél már régóta alkalmaznak indiai dolgozókat. Megkereste a vállalkozót, aki rendkívül elégedett volt a külföldi munkavállalóival. Egy évnyi ügyintézés után érkezett végül Sarudra hat férfi Észak-Indiából. Sárközi szerint a helyiek megijedtek, "a falubeliek azt hitték, hogy illegális bevándorlókat akarnak betelepíteni. Emiatt kezdetben ellenségesen viselkedtek az indiai fiatalemberekkel. Megesett, hogy tojással dobálták meg azt a bérelt házat, amiben laknak."A cégvezetőnek nyílt levelet kellett írnia a település képviselő-testületének, hogy lenyugtassa a kedélyeket.A pandzsábi férfiak rendkívül elégedettek a magyarországi munkájukkal, mondták a Heol -nak, az otthoni fizetésüknél 3-4-szer többet vihetnek haza. Az indiai tehénfejők alkalmazása a cégnek is bejött, Sárközi Tamás szerint például "ha szabadnapot adok nekik, büntetésnek fogják fel."