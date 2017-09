Hiába kerestük, Mészáros Lőrincet nem találtuk a gázszerelők listáján

Már most akkora a szerelőknél a túljelentkezés - idénymunkáról lévén szó -, hogy 2-3 hetet is várni kell a szakemberre.A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján (továbbá a www.gazigazolvany.hu weboldalon) megtalálhatók azok a regisztrált gázszerelők, akik jogosultak a felülvizsgálat, a karbantartás elvégzésére.Mi mindenáron azt szerettük volna, hogy Mészáros Lőrinc, a nemzet gézszerelője végezze el a szerkesztőségünk épületének karbantartási munkálatait, de a lista többszöri átnézése után sem akadtunk a nevére.Pedig továbbra is jó üzletnek számít, hiszen az árak tekintetében is többre készülhetünk, mint tavaly. A kiszállási díjtól függően 10-20 ezer forint között mozog az általános ellenőrzés.A magyar háztartások jó része egyébként gázkazános-radiátoros, ahol ajánlatos évente legalább egyszer átvizsgáltatni, karbantartatni a kazánunkat.A karbantartás során megtisztítják a készüléket, és műszeresen beállítják. Ennek köszönhetően jobban fog működni a kazán, jobb lesz a hatásfoka - szakemberek szerint ennek hiányában 5-10 százalékkal is rosszabb hatásfokkal üzemelhet a rendszer.A karbantartás másik fontos aspektusa pedig az életvédelem. A hivatalos adatok szerint évente 200-300 szén-monoxid-mérgezéses esetet jegyeznek fel, ezek közül 10-15 halálos áldozattal is jár. Már ez a szám is ijesztő, de a szakértők szerint akár több tízezer be nem jelentett, vagy fel nem ismert enyhe szén-monoxid mérgezés is történhet.