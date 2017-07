Hoffmann Rózsa: hálásak lehetünk Istennek Orbán Viktorért

Forrás: atv.hu

"Nem szeretem az ilyen leegyszerűsítéseket, amikor a magyar állam ezer éves történelméből ki kellene emelni egyetlen eseményt vagy személyt, hiszen a történelmi környezet, a háttér, a körülmények nagyon különbözőek. Nem Guinness-rekordok versenye, hogy ki teszi a legtöbbet a nemzetért" - mondta Hoffman Rózsa.De a volt oktatási államtitkár azt is hozzátette: egyetért azzal, hogy "Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyon sokat tesz, és hálásak lehetünk Istennek, hogy ilyen vezetője van az országnak, aki pontosan látja a célokat, a nemzet jelenét és a jövőjét". Szerinte "a kormány egy olyan motorja a fejlődésnek, aminek már most látjuk az eredményét"."Ezek szerint jól értettem, hogy önnél Orbán Viktor nem előzné meg Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost vagy Petőfi Sándort" - kérdezte az atv.hu munkatársa a volt oktatási államtitkárt, aki válaszul folytatta a sort: "vagy Szent István királyt, vagy IV. Bélát és folytathatnám a sort, értelmetlennek tartom a kérdésfelvetést. Inkább arra legyünk büszkék, hogy a magyar nemzet felsorakozatott sok olyan államférfit, akiknek mindannyian hálásak lehetünk" - mondta a KDNP-s politikus, és másodszorra is méltatatta Orbán Viktort.Ugyanakkor hozzátette, szerinte "egy szántóvető paraszt embert" éppúgy e sorban lehet említeni, hiszen ha évtizedekig reggeltől-estig teszi a dolgát és eteti a családját, akkor a maga helyén ő is sokat tesz a nemzetért.