Hoffmann Rózsa: hamis vádakkal illetik Magyarországot

Forrás: MTI-Sztárklikk

Hoffmann Rózsa szerint fontos, hogy Magyarország részéről a nemzetközi szervezetekben elhangozzanak olyan vélemények, amelyek lényegesnek tartják a hagyományos értékek melletti kiállást.Keddi budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, az Európa Tanácsban számos olyan témát tárgyalnak, amely Brüsszelben is napirendre kerül, s ezek között említette a migrációt.Azt tapasztalta, hogy a magyar vélemény erősödik, a tiszteletet már kivívta, de a hivatalos megnyilvánulásokban egyelőre még kevesen követik.Kritikai észrevétellel illette bizonyos újságíró szervezetek fellépését, mint mondta, rendszeresen hamis vádakkal illetik Magyarországot, s ez ellen tiltakozni kötelességük. Szerinte ez része annak a forgatókönyvnek, amelynek lényege Magyarország támadása, bírálata.A KDNP-s politikus a Brüsszelben és az Európa Tanácsban jelenlévő kereszténydemokrata képviselők munkáját kiemelve szólt még a Frankofón Közgyűlésről is, s rámutatott: fontos, hogy Magyarország jelen legyen minden olyan szervezetben, amelynek hangja messzire hallatszik. A tömörülésnek hazánk 25 éve tagja - jelezte.Hoffmann Rózsa kitért arra is, hogy Európa-szerte ma erős többségben vannak azok az álláspontok, amelyek szöges ellentétben állnak a kereszténydemokraták által kiemelten fontosnak tartott nemzet, haza és család gondolatával.Ezért is fontos, hogy elhangozzanak olyan vélemények, amelyek lényegesnek tartják a hagyományos értékek melletti kiállást - rögzítette Hoffmann Rózsa.