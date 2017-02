Hofi egy volt ÁVH-snak köszönheti karrierjét

Forrás: borsonline.hu

A legendás humorista évtizedeken át szórakoztatta a publikumot, a szocializmus éveiben az egyik legsikeresebb előadó volt. Azonban kevesen tudják, hogy Hofi poénjait az a Komlós János segítette, aki korábban az Államvédelmi Hivatal tisztje volt, később azonban a humor fegyveréhez nyúlt inkább.- Az ő szerencséjére volt egy támogatója, Komlós János - idézte Sas József emlékeit a Blikk a műsor nyomán. A jelenleg is aktív humorista felfedte az évtizedes rejtélyt. Komlós és Hofi a hetvenes évektől már hivatalosan is együtt dolgozhatott a Mikroszkóp Színháznál.Az állami vezetők kifigurázásától sem visszariadó Hofi poénjai a hatalmas sikereknek köszönhetően külföldre is eljutott.- Emlékszem, Németországba is kivitték a felvételt, és leadta a német televízió, amikor Kádár Berlinben járt - elevenítette fel az emlékeit Horváth Ádám, a Magyar Televízió egykori rendezője. - Rögtön utána jött a Kádár-interjú, tehát könnyű volt összehasonlítani a hangot, a hangsúlyokat, a beszédet.