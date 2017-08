Hogyan halt meg Váradi András? Valakik nagyon nem akarják, hogy kiderüljön az igazság

Forrás: Magyar Narancs

A hiányos és ellentmondásokkal teli nyomozás után az áldozat családja pótmagánvádas eljárásban derítene fényt Váradi András halálának pontos körülményeire. Ám az ügy a Fejér megyei bíróságokon alig halad előre - írja a bírósági tárgyalás állásáról beszámoló cikkében a Magyar Narancs . A balesetről készült műszaki és orvosi szakértői jelentések között még mindig súlyos ellentmondások feszülnek. Az előbbi szerint a létrát a vállán cipelő Váradi épp átkelt az úton (azaz az útra merőlegesen haladt), amikor az Etyek felől, vagyis szemből érkező Mercedes az autó bal elejével elgázolta a férfit. Csakhogy ebben az esetben az áldozat elsősorban a teste bal oldalán szenvedett volna sérüléseket - miközben a boncolási jegyzőkönyv azt rögzíti, hogy az ütközés után Váradi a teste jobb oldalán szenvedett számos törést és zúzódást.De ott vannak a létra körüli furcsaságok is, amely miatt a tragikus baleset történhetett, hiszen Váradi azután állt meg a kocsijával, hogy az a jármű tetejéről leesett. Meglepő, hogy ezen a létrán a gázolás előtt átment egy másik kocsi is, illetve elvileg a juhász fogta, amikor elütötték, de a létrán gyakorlatilag nincs semmilyen sérülésnyom. A rendőrség nem volt hajlandó vizsgálni a létrát.A Bicskei Járásbírósághoz rendelt ügy bírája az első tárgyalás után berágott, mert az ott készült felvételek publikálása után kapott a kommentelőktől néhány bántó megjegyzést, ezért elfogultságra hivatkozva kérte, hogy vegyék el tőle az ügyet. Ezután át kellett helyezni az egész eljárást Székesfehérvárra, mert Bicskén már nem volt több szabad bíró. Mindez azt jelentette, hogy 2016-ban mindösszesen egy tárgyalást tartottak, az egész csak 2017 januárjában folytatódhatott Fehérváron.Idén három tárgyalási nap volt eddig kitűzve, de ebből egy elmaradt, a másik kettőn Magyar György megpróbálta meggyőzni a bírót, hogy egy helyszíni bizonyítási eljáráson tisztázzák a szakértői vélemények közötti ellentmondásokat, de semmi eredmény.Az idei tárgyalásokon már nem jelent meg a Váradit elgázoló M. Ferenc, ráadásul a vele utazó felesége sem tett vallomást, pedig azt is felajánlották neki, ha nem tud, el sem kell utaznia Székesfehérvárra, elég lesz írásban nyilatkoznia.Viszont sikerült kihallgatni egy tanút, aki a kocsija visszapillantó tükrében látta az úttesten sétáló Váradi Andrást a gázolás előtti másodpercekben, és már lassan három évvel az eset után a bíró elrendelte, hogy a nyomszakértő vizsgálja meg a létrát, hátha vannak rajta festéknyomok a gázoló autójáról vagy guminyom arról a járműről, amely átment rajta.