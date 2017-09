Hogyan örzi meg a kormány a nyugdíjasok szimpátiáját?

Forrás: mfor.hu

Nyár eleji előrejelzésükhöz képest is visszavett az MNB, akkori inflációs jelentésükben még 2,8 százalékot jeleztek.A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a következő évben 3 százalékos lesz az infláció. Vagyis a Varga Mihály irányításával működő szaktárca szerint gyorsabb lesz a pénzromlás üteme.Mivel a nyugdíjakat a várható inflációhoz igazítva emelik minden januárban, ezért nagyon nem mindegy, hogy melyik intézmény álláspontja áll majd közelebb a valósághoz.Alapesetben természetesen a kormány hivatalos előrejelzését az NGM állapítja meg, ez alapján pedig arra lehet készülni, hogy a nyugdíjakat jövőre 3 százalékkal emelik. Ugyanakkor az MNB elemzése frissebb, több információ birtokában állították össze.Ne feledjük, hogy tavaly év végén is - tehát lényegében az utolsó pillanatban - változtatott a nyugdíjemelés mértékén a kormány.Eredetileg 0,9 százalékos emelést terveztek be 2017-re, majd olyan döntés született, hogy az időközben megváltozott inflációs folyamatok miatt ennél magasabb, 1,6 százalékos legyen a nyugdíjemelés.Mint tudjuk, ez is elmaradt az idei tényleges inflációtól, amely a kormány és a jegybank szerint is 2,4 százalékos lehet.Ezért év vége felé nyugdíjkiegészítést kell majd adni az időseknek, a törvényeknek megfelelően. Kérdés mennyit?