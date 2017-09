Hollandia nem kér bocsánatot, még Szijjártó kedvéért sem

Szépen gyarapszik a készenléti rendőrség száma

Augusztus végéig összesen 1132-en végezték el sikeresen a rendőrség határvadász képzését, pénteken 162-en csatlakoznak a szolgálatban lévőkhöz - közölte a rendőrség a police.hu honlapon csütörtökön.

Közlésük szerint eddig 3561-en adtak be jelentkezést a képzésre, közülük országosan augusztus 30-ig 1132-en végezték el a tanfolyamot. A most szolgálatba lépő határvadászokon kívül további 178-an folytatják jelenleg is tanulmányaikat. A gyakorlatorientált képzés során a tanulók az általános rendőri tananyagon felül speciális határrendészeti ismerete...