Hollik a Jobbik "táskásemberére" talált

Forrás: MTI / Sztárklikk

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Fidesz és a KDNP nevében tartott szerdai sajtótájékoztatóján példátlannak nevezte azt, ami a Jobbiknál zajlik.Kovács Béla "az Európai Unió ellen egy idegen hatalomnak kémkedhetett, és ezért valószínűleg komolyabb pénzeket is kapott, amiből valószínűleg a Jobbik kasszájába is juthatott" - fogalmazott.A politikus azt mondta, nem sokat lehetett megtudni Kovács Bélától a szerdai ügyészségi meghallgatása után, de azt megerősítette, hogy találkozott orosz diplomatákkal.Éppen ezért itt az ideje, hogy az ügyben Vona Gábor, a Jobbik elnöke is színt valljon arról, miért falazott eddig Kovács Bélának. igaz-e, hogy Kovács Béla a Jobbik "táskásembere" - tette hozzá.A Fidesz és a KDNP álszentnek tartja Vona Gábor viselkedését és magatartását az ügyben, hiszen a pártelnök úgy csinál, mintha ahhoz semmi köze nem lenne, mintha az ügy nem is a pártjához tartozna.A kormánypártok szerint Vona Gábor nem teheti meg azt, hogy érdemben nem válaszol a felmerült kérdésekre - mondta Hollik István megjegyezve azt is, hogy a Jobbikban Kovács Béla ügyét eddig komolyan nem vizsgálták.Közölte, a kormánypártok úgy gondolják, hogy szerdán újabb lehetősége lett volna Kovács Bélának, hogy beszéljen az ügyéről, Vona Gábornak pedig arra lett volna lehetősége, hogy az ügy kapcsán valljon színt arról, mit tud "minden idők legsúlyosabb korrupciós botrányába" keveredett képviselőjéről.Azon újságírói felvetésre reagálva, hogy Kovács Béla szerint a kormánypártok megrendelésére politikai lejáratás folyik ellene, Hollik István ezt összeesküvés-elméletnek nevezte, és - mint mondta - komoly vádakról van szó, nem véletlen az, hogy több hatóság is nyomoz az ügyben.