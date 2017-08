Hollik beleragadt Vona Gáborba és a nyugdíjasokba

Forrás: MTI / Sztárklikk

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, "Vona Gábor a remegő kezükön, a kis bevásárlókocsijukon, szandis papákon gúnyolódott", akikről a Jobbik elnöke azt írta, hogy "radikalizálódnak és felhörgik a huszadik század összes traumáját és szenny folyik ki a szájukon"."Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a nyugdíjasoknak megvan a határozott véleménye" - hangsúlyozta a kormánypárti politikus, hozzátéve, egy csütörtökön nyilvánosságra került országos, reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a lakosság több mint kétharmada vár bocsánatkérést Vona Gábortól.Hollik István szólt arról is, hogy Vona Gábornak bár nagyon sok alkalma lett volna, eddig egyszer sem kért bocsánatot, sőt kiállt korábbi véleménye mellett. "Úgy tűnik nem tartja hibának ezt a gúnyolódó stílust, nem tartja hibának, hogy emberszámba sem veszi a nyugdíjasokat" - fogalmazott a KDNP politikusa.A kormánypárti képviselő megjegyezte továbbá, augusztus 20-hoz közeledve Vona Gábornak is be kellene látnia, mi a különbség egy pártelnök és egy államférfi között."Egy igazi államférfi minden esetben Magyarország érdekét veszi figyelembe, azt helyezi előtérbe, és minden tekintetben tiszteli Magyarország állampolgárát, függetlenül attól, hogy demokráciában őt választja, vagy nem" - fejtette ki Hollik István.