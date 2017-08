Hollik szépen fújja az Orbán kottát

Forrás: MTI-Sztárklikk

Hollik István érdekes fejleménynek nevezte, hogy a Földközi-tengeren át a migránsok millióit "Európába taxiztató" szervezetek sorra jelentik be tevékenységük felfüggesztését, miután az olasz állam szigorú ellenőrzésnek kívánta alávetni őket, és magatartási kódexet vezetett be számukra."Inkább megfutamodnak, csak hogy elbújhassanak a törvények és az ellenőrzés elől" - fogalmazott a kormánypárti politikus, emlékeztetve arra, az olasz hatóságok azután nyúltak a szigorítás eszközéhez, miután ügyészségük konkrét bizonyítékokat tárt fel arról, hogy az érintettek részesei a nemzetközi bűnszervezetek által működtetett emberkereskedelemnek és embercsempészetnek.A képviselő párhuzamot vont a Földközi-tengeren és a Magyarországon működő migránspárti civilek között, akik szintén sorra jelentik be, hogy nem hajtják végre a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt, amely szerint be kellene vallaniuk a külföldről érkező támogatásaikat."A migránspárti szervezetek Magyarországon sem akarják, hogy átláthatóan működjenek, hogy a magyar emberek megtudják, hogy valójában Soros György támogatásából, Soros György tervének végrehajtásán dolgoznak" - fűzte hozzá Hollik István, rámutatva, Soros terve, hogy migránsokkal árassza el Európát.Ezen szervezetek folyamatosan támadják Magyarország bevándorláspolitikáját - mondta Hollik István, aki szerint az olaszországi fejlemények is azt bizonyítják, Magyarországnak igaza volt, amikor az elsők között kezdeményezte a migránspárti szerveztek működésének átláthatóvá tételét.