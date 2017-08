Hőségriadó! Az ápoló jelenti

Szerző: Havasi Gyopár

Minden kórházigazgató kiküldte a körlevelet, amely tartalmazza az ellátó személyzet számára előírt utasításokat, hogy hogyan kell a betegeket fokozottan védeni a hőség ártalmas hatásaitól.Hogy ez milyen hatással van a legyengült szervezetü betegekre nézve az egy külön fejezetet érdemelne! Ha az Ő ellátásuk, komfortérzetük biztosítása, az őket ellátó személyzet feladata, akkor az azt feltételezi, hogy van erre alkalmas állapotban lévő személyzet, akiktől ez elvárható.Most ne menjünk bele abba hogy a betegágy mellett dolgozók átlag életkora 50 év és a kormány a nyugdíjas ápolóktól reméli a munkaerőhiány megoldását....Előírt munkavédelmi szabályok:"Zárt téri munkahelyen, ha nem biztosítható a megfelelő klíma, óránként legalább 5, legfeljebb 10 perces (hőségriadó idején ennél akár hosszabb) pihenőidőt kell adni a munkavállalóknak olyan helyiségben, ahol hűvösebb van és le is tudnak ülni."KI ELLENŐRZI EZEK BETARTHATÓSÁGÁT és BETARTÁSÁT ?Nagyon szép ez így leírva, de lássuk csak a gyakorlatban hogyan is néz ez ki....LÉGKONDICIONÁLÓ NINCS ! A folyosón végignézve délután kettőkor láthatóan úgy remeg a hőségtől a levegő, mint az országúti aszfalton láthatjuk délidőben.Vannak ventilátorok, amelyek nyöszörögve keringetik a zárt térben felforrósodott levegőt az emberi mulandóság és anyagcsere végtermékek, egyéb váladékok, sebek szaganyagával együtt, tehát nem csökkentik a hőérzetünket és a levegő hőmérsékletét sem.A betegek rosszul tűrik, a bent fekvők közül egyre többen vannak rosszul, és sorban érkeznek az extrém meleg miatt az új betegek is a kinti hőségből a benti pokolba.Ápolók és betegek, együtt izzadnak.....Nálunk a hőségriadó nem kevesebb, hanem többletmunkát jelent.Már a reggeli fürdetéskor érezzük a szédülést a fejfájást és szapora szívverést, főleg ha épp fertőző beteget fürdetünk orrszáj maszkban, műszálas fólia-védőköpenyben, gumikesztyűvel felfegyverkezve, hogy nehogy ránk tapadjon valami kórokozó amit átvihetünk másik betegre, vagy hazavihetünk a családnak.Olyan kórokozókról beszélünk, amelyek a munkaruhánk 90 fok alatti mosása során a vele együtt mosott ruhaneműkkel is tovább fertőzhetnek. Amik ahogy a ruhánkra kerülnek, rákerülhetnek a bőrünkre, hajunkra, megtapadhatnak az orrnyálkahártyánkon, vagy akár a szemünkön keresztül is megfertőzhetnek.Érezzük ahogy a verejtéktől nyirkos bőrünkbe vág a melltartónk pántja, viszket a bőrünk, színes karikák táncolnak a szemünk előtt, és a legszívesebben azonnal rohannánk lezuhanyozni, hűsíteni magunkat, és inni egy fél liter vizet, hogy legalább annyi erőnk legyen ami a puszta létezéshez kell.De nem tehetjük meg, mert nekünk ott vannak a betegeink, akiket nem hagyhatunk csak úgy ott, mert hőség van és mi sem bírjuk jobban náluk.A minimumnál is kevesebb, túlterhelt ápoló van 12 órára " bezárva" abba a zárt térbe, ahol még WC-re is csak ritkán jut el a dolgozó. Ebben a hő katlanban zajlik a reggeli fürdetés amúgy is izzasztó élménye után a gyógyszerelés, injekciózás, infúziós kezelések, osztatlan figyelmet igénylő munkafolyamatok és a hőmérő higanyszála nem süllyed 30 fok alá egész nap reggel 07-től-este 22-ig ...vagy még tovább...Ha ilyen körülmények között hibázik, téveszt az ápoló, az kinek a hibája ? Kié a felelősség ?Ha két hónap múlva megjelenik egy nyomozó, hogy ezen a pokoli napon ki dolgozott XY nevű beteg ellátásakor, folyosón való elesésekor, mert a család feljelentést tett gondatlanság miatt, kinek kell a vádlottak padján ülnie?Ha a műszakban dolgozó ápolót vonják felelőségre,(és egyértelmű, hogy Őt, hisz az Ő gondjaira vannak bízva a betegek) akkor felmerül a kérdés, MIÉRT BAJ ha tiltakozik az olyan körülmények ellen, amelyben nem tudja a tőle elvárt szinten végezni a munkáját és azért később (bármikor) felelősségre vonhatják ?A betegek? Tudják mit mondott az egyik beteg mikor azt mondtam, hogy nem tudunk mit tenni, itt ilyen meleg van? Azt hogy mi dolgozunk itt, a mi dolgunk, hogy jelezzük és tegyünk az ellen, hogy ne 40 fokban feküdjenek a rosszullétes, vagy infarktus után lábadozó betegek! Ha belegondolunk, igaza van! De mit tehet egy nővér?..ha szólt a főnővérnek (nyilván az is érzi, csak Ő jó esetben el tud menni egy légkondis helységbe), szólt a főorvosnak...aki szólt az igazgatóságnak....és megvan a válasz is....NINCS RÁ PÉNZ!Amikor felajánlották a dolgozók, hogy megveszik a légkondit, csak be kellene szerelni......Ezt sem engedték, mert azt mondták, nem bírja el a Kórház elektromos vezeték hálózata....sőt volt olyan, hogy annyira túlterhelődött a rendszer a legnagyobb hőségben, hogy minden a betegellátáshoz nem közvetlenül, feltétlen szükséges elektromos készüléket le kellett kapcsolnunk!Kijelölt pihenőhely...? Félóránként (14-16 C védőital ? ) ....ó hát persze, melyik is az a pillanat amikor senki nem kiabál nővérkéért és senki sincs rosszul, és van 20 perc bejutni egy légkondicionált helyiségbe, ahol visszahűlünk üzemi hőmérsékletre, s addig ki is az aki helyettünk ott áll készenlétben, mert az nem lehet hogy senki nincs ott?Erre a munkavédelmi továbbképzésre nagyon szívesen elmennék, mert nagyon érdekelne, hogyan lehet/kell az előírásokat betartani ahol ennyi munka van, ilyen létszámmal, ilyen körülmények között,....hogy délután kettőkor, mikor végignyalom a kiszáradt szám szélét, akkor jut eszembe, hogy hoppá, azért nem kellett WC-re mennem, mert alig ittam valamit...És akkor még a szegény kiszolgáltatott betegekről nem is beszéltünk!Értik már, miért nem csak a méltánytalan és igazságtalan bérezés itt a probléma...?