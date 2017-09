Hosszú Katinka nem vette át a díszpolgári címet

Közélet

Súlyos bírságot kapnak a családok, ha nem nyilatkoznak

Rengeteg változást hoz a család életében, amikor a gyermeke felnő, és leérettségizik. Mindez a családi kasszát is erősen átrendezi, amellett, hogy anyagilag megterhelő a továbbtanulás, számos kedvezményektől is elesnek. Sőt, ha elfelejt a szülő módosító nyilatkozatot tenni a munkáltatójának, százezres adóhátralékra, és csinos kis büntetésre is számíthat az év végén.