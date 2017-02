Hosszú Katinka örült volna a budapesti olimpiának

Forrás: InfoRádió

"Én mint sportoló azt mondom, hogy minden magyar olimpikon nagyon örült volna, nagy álma lett volna, hogy hazai közönség előtt, a legnagyobb sporteseményen vegyen részt" - mondta az InfoRádiónak Hosszú Katinka a Duna Aréna átadásán.A háromszoros olimpiai bajnok úszó úgy nyilatkozott, neki is nagy motiváció lenne, hogy folytassa a pályafutását 2024-ig, és úgy látta, sikeres volt a budapesti pályázat, a riói olimpián is sokan kérdezgették róla, és gratuláltak is."Jelenleg kisebb politikai harc alakult ki, és lehet, hogy ez az álom szerte fog foszlani, de ezt most nem tudom megmondani. Meglátjuk, mi lesz a végleges döntés" - mondta Hosszú Katinka.