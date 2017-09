Húgyagyú mészárosnak titulálták a fideszes Ágh Pétert

Kedves Péter!



Örömmel értesítelek, hogy a fideszes pártlappá züllesztett Vas Népe lapjaira körmölt üzeneted sikeresen célba ért, megkaptam. Köszönöm, hogy temérdek munkád mellett eszedbe jutottam, nagyon örülök, hogy házi újságíród is nyugodt lelkiismerettel asszisztál az újkori magyar közélet egyik legnagyobb fideszes lejárató kampányhoz, mely ótvar, aljas hazugságokra épül.



Amennyiben nem sértelek meg, rögtön a lényegre térnék, hiszen tudom, hogy a kommunista talapzatra épített személyi kultuszod vakolása közben nagyon kevés időd marad az akasztani való pórnépre.



Kezdjük a lényeggel, beszéljünk arról a bizonyos, nyugdíjasokat érintő bejegyzésről, melyet Vona Gábor a közösségi oldalán tett közkinccsé. Talán Te is tudod, Vona nem egy flepnis gyerek, ezért a hozzád hasonlóan, csak narancssárga dioptrián keresztül tájékozódó emberekre gondolva úgy kezdi a világhálón még mindig elérhető monológját, hogy "Először is, a félreértések elkerülése végett, akinek nem inge az alábbi bejegyzés, az ne vegye magára!



Őszinte szeretettel üdvözlöm azt a sok-sok nyugdíjas honfitársamat, aki képes a politika manipulációjától függetleníteni magát." Ez így átjött Neked, Péter? Nem a nyugdíjas társadalomról értekezik a Jobbik elnöke, nem általánosít, csupán egy tucatnyi nyugdíjas irányába intéz kétségkívül éles kritikákat. (nyugger=nyugdíjas).



Vona Gábor a magyar társadalom önállóan gondolkodni képes, a robotok generációjától távol álló emberek kedvéért még azt a pár embert is megnevezi, akikre maró gúnnyal megfogalmazott sorai vonatkoznak. Először és utoljára a gyengébbek kedvéért, Neked kiváltképpen ajánlva leírom, Vona szerint kiknek a szájából folyt vagy folyik a szennyvíz:



"a tusványosi dzsemborin földre rántott fiatal nőt megtaposó viktoriánus nyugdíjasokéból (nyugger`= nyugdíjas)"



"Vona Gábor által tartott dunaújvárosi utcai fórumom kétpercenként káromkodva kurvaanyázó fideszes nyugdíjasokéból (nyugger`= nyugdíjas)"



Ezek a tények kedves Péter! Ebbe izzadtátok bele az izraeli miniszterelnököt és Orbán Viktort is hatalomra segítő Finkelsteini-modell minden egyes hazug sorát. Úgy hazudtok és torzíttatok, mint a legsötétebb vészkorszak húgyagyú mészárosai.

Kedves Péter!



Milyen bizonyítványaid vannak Neked az élet iskolájából, hogy bárkit is bocsánatkérésre szólítasz fel? Főleg Te, aki csupán a National Geographic dokumentumfilmjeiből ismerheted, mit is jelent az, ha fizikai munka közben valakinek verejtékcsepp tapad az orcájára. Én munkásemberből avanzsáltam politikussá, míg Te pelyhes ajkúként az iskolapadból ültél át egy másik, jól fizető padsorba. Ennyi a lényegi különbség köztünk: napszámos és nagyságos.



Végül, de nem utolsó sorban arra szeretnélek megkérni, hogy sürgősen kérjél bocsánatot minden egyes Vas megyei embertől, akiket naponta átversz a szélhámos és szemfényvesztő szerepléseiddel. Kérjél bocsánatot, mert szinte naponta hazudsz Mészáros Lőrinc napilapjában, ahol a világát megváltó Messiásként tündökölsz, és azt terjeszted, hogy központi forrásokat hozol az egyébként szolgasorba taszított településekre. Péter, ezek a pénzek az Európai Beruházási és Strukturális Alapokból érkeznek, miközben a brüsszeli bürokraták szóvivőjeként a Falunapokon központi lóvékról papolsz. Hazug ember vagy!



Kérjél bocsánatot azoktól a magyar nyugdíjastól, akik életük során kidolgozták a lelküket, de arra már futotta nekik, hogy pihenés céljából legalább egyetlen egyszer átlépjék az országhatárt! Kérjél bocsánatot minden nyugdíjastól, hiszen a magyar szépkorúak egzisztenciáját a béka segge alá züllesztettétek!



Péter, nem Vona Gábornak kell bocsánatot kérnie a nyugdíjasoktól, hanem a Fidesznek, amiért szétverte az idősek egészségügyi ellátását, elvett 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíjpénztári vagyont, de legfőképp azért, mert a megalázóan alacsony bérekkel elüldözi Magyarországról a nyugdíjasok gyermekeit, unokáit.



Üdvözlettel: Rába Kálmán

Rába Kálmán bocsánatkérés helyett blogján válaszolt, a nyílt levelet Facebook-oldalán is megosztotta.