Idén 4 milliárdot költenek az egri vár rekonstrukciójára

Forrás: heol.hu

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, az egri várban az elmúlt időszakban több látványos fejlesztés történt. A megépült és megújult várfalsétány mellett, a fejlesztéseknek köszönhetően a vár több, korábban a látogatók elől elzárt része is elérhetővé vált az érdeklődők számára.- A Dobó István Vármúzeum jelenleg Heves megyei gyűjtőkörrel rendelkezik, így a megye határain belül kutatja és ápolja múltunkat és kulturális javainkat, amely gyűjtőkör országos kiterjesztése közös érdekünk - mutatott rá a képviselő.Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában kifejtette: a kormány 2015-ig 2,3 milliárd forintot költött a nemzeti emlékhely fejlesztésére, és továbbra is nemzetstratégiai cél a vidéki várak rekonstrukciója - írja a heol.hu. - Az egri vár rekonstrukciójára 6,5 milliárd forintot szánunk, amelyből 1,5 milliárd forintot a nemzeti- vár és kastélyprogram keretében meg is nyert Eger, a tartalmat illető tárgyalások már lezajlottak - ismertette a miniszter, majd hozzátette: a kormány az ezt meghaladó 5 milliárd forintot saját támogatásból kívánja finanszírozni. Ebből tavaly 250 millió forintot kapott meg a város önkormányzata tervezői előkészítésre. A 2017-es évben, a "Modern Városok" programban majd' 4 milliárd forinttal szerepel az egri vár rekonstrukciója.Az idei évre tervezett fejlesztésekről érdeklődtünk a Dobó István Vármúzeumnál is. Mint elmondták: a tervezői program még jelenleg is folyamatban van, ezért részletes tájékoztatást csak március közepén tudnak adni a várban várható munkákról.