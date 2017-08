Idén elmarad a Puszika Oszika

Forrás: Zalai Hírlap

Az elmúlt huszonöt év alatt országos hírűvé nőtte ki magát a rendezvény, sőt, rendszerint a szomszédos országokból is érkeztek résztvevők a sok vidámsággal, koncertekkel kísért futamra. Zalabértől indultak a nevezők a sokszor minden elképzelést felülmúló vízi alkalmatosságaikkal a Zala folyón, és a Zalaszentgrótig tartó mintegy 8 kilométeres szakasz megtétele volt a cél.Az eredeti cél azonban, mint korábban a rendezvény ötletgazdája és főszervezője, Bangó Dezső (Oszi) többször nyilatkozott róla, az volt, hogy felhívják a figyelmet a Zala folyó állapotára, partjainak tisztán tartására. A nevezetes futamot Zalaszentgróton koncertek, fesztivál jellegű program kísérte.Tavaly volt a 25 éves évforduló, nagy sikerrel lezajlott a túra, mint a negyedszázad alatt mindig. Így természetesen feltűnik, hogy idén, a szokásos időpontban elmaradt a fúgos futam.Bangó Dezsőt a Zalai Hírlapnak elmondta, hogy azért marad el, mert nem kaptak megfelelő anyagi támogatást a zalaszentgróti önkormányzattól. Kijelentette, nem titkolja, hogy sértő számára, számukra a félmilliós támogatás.Baracskai József polgármester a lapnak elmondta, hogy tavaly is 500 ezer forint volt, és idén is ennyit különítettünk el a költségvetésben a Puszika Oszika támogatására. Ez a konkrét anyagi támogatás, de ezenkívül is segítettek a villanylekötésben, az infrastruktúra biztosításában, a hulladékszállítással. Szeretnék a folytatást, és szeretnének együttműködni. De ehhez párbeszéd kell. Le kell ülni, és meg kell beszélni, mire mennyit? Aztán Zalaszentgrót képviselő-testülete dönti majd el, ad vagy nem ad, megéri, vagy nem éri meg a városnak - válaszolta a polgármester.