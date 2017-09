Idiotizmus, vagy sikeres kormánypropaganda?

Szerző: Herczeg Ármin

Engedelmükkel most nem azokat fogom minősíteni, akik szerint a mocsok migránsok, mi az anyjukat akarnak pihenni. De nem is azokat, akik szerint szegényeknek ez a lehetőség igenis jár. Ezt a szócsatát a két oldal már levívta. Engem most az érdekel, ahogyan a faluban fogadták a hírt.Esztergályhorvátiról (én vétkem, én igen nagy vétkem) soha életemben nem hallottam. Kénytelen voltam megnézni a lexikonban, hogy mit is érdemes róla tudni. Zala megyében van, közel a Kis-Balatonhoz. 2015-ben 429-en lakták.Na, az Index cikke szerint ennek a településnek a polgármestere, bizonyos Rékasi Csabáné nem nagyon örül a migránsok érkezésének. Úgy véli ugyanis, hogy ez a hét-nyolc menekült megzavarhatja a falu életét. Meg is magyarázta, hogy miért gondolja ezt. Azért, mert a helyiek hétköznapjait már az is felkavarta, amikor egy külföldi, átutazóban járt a faluban. Vesézzük ki kissé ezt a mondatot.Egy külföldi. Nem turistacsoport, nem 100 focihuligán, nem egy népes szír küldöttség, egy külföldi.Nem letelepedési célzattal ment, nem azért, hogy megerőszakolja a falu lányait, hanem átutazóban.Szinte látom magam előtt azt a felfordulást. A külföldi rendszámos autó vezetője elfárad, megáll a település kocsmája előtt, kiszáll a kocsiból. (Összeszalad a falu apraja-nagyja.) Bemegy a csehóba, kér egy kávét, majd tovább hajt. Szegény háziorvos meg nem győz házról-házra rohanni, hogy ellássa az anginás panaszokkal jelentkező betegeket.Szürreális...Én csak három magyarázatot látok a helyzetre. Az egyik, hogy hazudott a polgármester, és nem kavarta fel a falu életét az átutazó külföldi. (Ezt gyorsan vessük is el, hiszen tudjuk, hogy a magyar politikus nem hazudik.)A másik, hogy a faluban csak idióták laknak. Mert normális ember életét nem kavarja fel egy darab külföldi megjelenése. Pláne nem a Balaton közelében, ahol azért vannak ilyenek.A harmadik, hogy a kormány gyűlölet propagandája beérett. A magyar ember már ellenséget, és gyilkos migránst szimatol minden bokor mögött. Mindenki döntse el, hogy szerinte melyik lehetőség a valós...