Így buzditja Orbán újraválasztására az RMDSZ az erdélyi magyarokat

"Az a célunk, hogy az Orbán Viktor által vezetett kormány folytathassa a munkáját, s ehhez mi erdélyi magyarok is hozzájárulunk, úgy ahogy négy évvel ezelőtt is tettük, amikor mintegy 65 ezer szavazattal erősítettük a kétharmadot átbillentő mandátum megszerzését.

Forrás: MTI / Sztárklikk

A politikus felhívása a háromszéki RMDSZ-szervezet csütörtöki közleményében jelent meg, amely egyebek mellett arról számol be, hogy a szervezet telefonos tájékoztatást indított Kovászna megye lakói számára a jövő évi magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatos tudnivalókról.Azért fontos a szavazás, mert látjuk, hogy olyan nemzeti kormány van Magyarországon, amely értünk is tesz, nemcsak politikai nyilatkozatot, hanem megmaradásunkat, fejlődésünket segítő gyakorlati programokat indított el a határon túl, és ezen belül Erdélyben is" - idézte a közlemény Tamás Sándort.A Háromszéki RMDSZ arra figyelmezteti a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárokat, hogy csak akkor élhetnek - levélvoks révén - szavazati jogukkal, ha előzetesen felvétették magukat a választási névjegyzékbe.A telefonos tanácsadás mellett a regisztráció feltételeiről az RMDSZ - egyszerűsített honosításban segédkező - Eurotrans alapítványa is részletes tanácsadást ad, a legfontosabb tudnivalók ismertetése érdekében pedig külön honlapot is indított a regisztracio.ro internetes címen.Az Eurotrans alapítvány egy hete indított az RMDSZ-zel közösen tájékoztató kampányt a jövő évi magyarországi parlamenti választáson szavazni óhajtó, magyar állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok számára.