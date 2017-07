Így csalnak a vízmérőkkel, súlyos büntetés vár rájuk

Forrás: feol.hu

A hiteles időszak lejártát követően az elmúlt két évben cserélték a legtöbb mellékvízmérőt Székesfehérváron, melynek nagy részét a Fejérvíz Zrt. végezte el. A cserék legnagyobb előnye, hogy ezúttal már korszerű, rádiós jeladóval ellátott, így távleolvasásra alkalmas mérőket szereltek fel a háztartásokban, amelyeknek köszönhetően a manipulációkra is fény derül.A Fejérvíznél mellékmérőből 70 ezret tartanak nyilván. Eddig 35 ezer mellékmérőt cseréltek, ebből 33 ezer rádiós jeladóval ellátott.- A jeladókból azonban a hibaüzeneteket is kiolvassuk - mondta Zsebők Lajos, a Fejérvíz munkatársa, utalva ezzel arra, hogy az esetek kis részében előfordult már manipulálásra utaló jel. A hibaüzenet szólhat ugyanis arról, hogy a jeladót eltávolították a mérőről; vagy éppen túl sok víz folyik át rajta. Ez azt jelenti, hogy valamiért a fogyasztás jelentősen megnövekedett. Kimutatható a vízveszteség is, amit akkor jelez a rendszer, ha 12 órát meghaladóan folyt át a mérőn a víz. Hibaüzenet jelenik meg akkor is, ha visszaáramlás történt, magyarán megfordították a mérőt, és nem utolsó sorban akkor, ha manipulációra tettek kísérletet.Ilyenkor minden esetben helyszíni ellenőrzést tartanak, és ha a jeladót rongálták, vagy a felhasználó nem biztosította a jeladó sértetlen állapotát, 20 ezer forint kötbért vetnek ki. Ha manipulálásra utaló jeleket dokumentálnak, a kötbér mértéke 100 ezer forint.