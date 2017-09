Itt lent ezresével halunk bele a nyomorba

Piszkosul szorít az idő, dönteni kéne végre. El kéne dönteni, hogy azon vezérek után akartok-e menni tapsikolva, akiknek eszük ágában sincsen leváltani az egyre fasizálódó diktatúrát, csak minket hülyítenek vele...

Akik csupán a parlamenti bársonyszékükért hajtanak. Még jobban is örülnek néki, ha az nem a kormányoldalon helyezkedik el. Ott túl nagy a felelősség mindig, most meg az a ganajdomb is a nyakukba szakadna, amit az előző kormánytól örökölnének, az enyhén szólva is üres államkasszával egyetemben.Beérik hát bőven az ellenzéki padsorral, az...