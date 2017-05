Így járatta le magát egy pillanat alatt Rétvári Bence

Szerző: Konczik Márton

Rétvéri azt mondta: "az önök folyamatosan változó hozzáállásával szemben a kormány következetesen mindent megtesz", hogy a gyermekek a lehető legegészségesebb élelemhez jussanak az iskolákban.A kormány elkötelezettségét az egészséges élet támogatása mellett jól példázza a 2015-ben elfogadott Egészséges Magyarország 2014-2020 egészségügyi ágazati stratégia, amelynek kiemelt célja a születéskor várható, egészségben eltöltött életévek számának növelése, továbbá az egészségtudatos magatartás erősítése, különösen gyermekkorban."Az államtitkár hangsúlyozta, "míg most a kormány odafigyel arra, hogy a gyermekek még a főétkezések között is egészséges élelmiszerhez jussanak az iskolában, addig a szocialisták kormányzása alatt sem a minőségre nem figyeltek, sem arra, hogy a rászoruló gyerekek egyáltalán ételhez jussanak".A Rétvári által elmondottakban az a legkellemetlenebb, hogy pont az államtitkár válaszával egyidőben jelent meg az OECD legfrissebb jelentése, amiből kiderül, hogy az 5 évesnél idősebb magyar lakosság 30 százaléka elhízott. A 15 év alatti magyar gyerekek 16 százaléka túlsúlyos.Ahogy arról a Sztárklikk korábbi cikkében beszámolt -, az OECD legfrissebb jelentéséből kiderül, hogy Európa legkövérebb nemzete a magyar.Az Obesity Update 2017 című tanulmányból az is kiderül: hazánk a negyedik legveszélyeztetettebb ország a kóros súlyfelesleg szempontjából.A vizsgálat megállapította: az elhízottak aránya az Egyesült Államokban, Mexikóban, Új-Zélandon a legmagasabb, ám rögtön utánuk Magyarország következik.