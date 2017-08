Így készül Orbán Viktor a bukásra

Elképesztő tempóban gazdagodik Orbán Viktor a vagyonát kezelő emberein keresztül. A kormányfő közvetítők által birtokolt cégeinek tőkéje fél év alatt csaknem az ötszörösére nőtt, 12 milliárd forintról 57 milliárd forintra.



Ez is azt bizonyítja, hogy Orbán számára a miniszterelnöki poszt csak egy jó alkalom a lopásra: a fideszes állam beszedi a magyar emberektől az adót, majd különböző megrendelések révén ezek az adómilliárdok az Orbán családnál kötnek ki.



Ma már Orbán Viktor személyes érdekeltségébe tartozik többek között egy szállodalánc és szinte az összes balatoni kemping, van neki erőműve, bankja, agrárcége, országos médiavállalata, informatikai cége... s mindez olyan szövevényes hálózatot alkot, hogy még átlátni is nehéz az Orbán-birodalmat.



Orbán Viktor gyorsuló gazdagodása azt sejteti, hogy a kormányfő készül a bukásra, ezért igyekszik megerősíteni gazdasági érdekeltségeit. Ám bármennyit is harácsol, az emberektől ellopott pénz nem maradhat az övé. A Botka-kormány 2018-ban visszaveszi a lenyúlt milliárdokat és arra költi, amire kell: működő egészségügyre, színvonalas oktatásra, több fizetésre és több nyugdíjra. Botka László így tesz igazságot.



MSZP