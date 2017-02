Így köszöntötték sporttársai a 95 éves Szepesi Györgyöt

Forrás: MTI

Az ünnepi eseményen elsőként az Olimpiai Bajnokok Klubja nevében Ihász Kálmán köszöntette Szepesi Györgyöt, aki 1948-ban tudósított először az ötkarikás játékokról, és aki a keddi köszöntőn is hangoztatta: számára örök szerelem a mikrofon."Gyerekkoromban te voltál az, aki (...) megszerettette velem a sportot. Úgy érzem, nemcsak a magyar labdarúgás, hanem az egész ország megköszönheti neked, hogy elhoztad nekünk a sportot és az asztalunkra tetted" - mondta Ihász Kálmán.Ezt követően Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének nevében üdvözölte régi jó barátját, akivel - és Ambrus Miklós kapussal közösen - felelevenítették az 1964-es tokiói olimpiai finálé legszebb pillanatait. A szovjetek ellen 5-2-re megnyert fináléban hangzottak el Szepesi legendássá vált szavai: "Lőj, lőj, lőj! Lőj Dömötör! Lő, góóól!". Ezt a meccsrészletet az ünnepség során hangfelvételről is bejátszották.Ezután Tar László olvasta fel a Szepesi Györgyöt méltató írást, amelyben három olimpiai bajnok, Kárpáti György, a gerelyhajító Németh Miklós és a futball-legenda Puskás Ferenc jellemezte néhány mondatban a kiváló sportriportert.Szepesi György első magyar sportújságíróként kapta meg a Gerevich-díjat, birtokosa az Orth György-díjnak, az Aranytollnak. Kodály Zoltán közművelődési díjat vehetett át a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány kuratóriumától. 2004-ben a Prima Primissima-díj kitüntetettje lett, és ugyanebben az évben a Magyar Sportújságírók Szövetsége Életműdíjjal jutalmazta.Birtokosa a NOB Olimpiai Érdemrend ezüst fokozatának, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjének is. 1995-ben szűkebb pátriája, Budapest XIII. kerülete, majd 2005-ben a főváros is díszpolgárává avatta. 2012-ben az újonnan alapított Magyar Sportsajtó Halhatatlanja díjat és a Magyar Olimpiai Bizottság sajtóbizottságának Média-különdíját vehette át. 2016-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Életműdíját kapta meg. A róla elnevezett Szepesi-díjat, amellyel a hazai újságírás és sportújságírás egyik meghatározó alakját díjazzák, először 2015-ben adták át.Az ünnepségen köszöntötték 85. születésnapja alkalmából Som Ferencet, a Ferencváros korábbi válogatott kézilabdázóját, későbbi sportvezetőjét is.