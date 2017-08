Így lehetne 100 milliárdot spórolni a magyar egészségügynek

Forrás: MTI

Hozzátette: a cukorbetegség miatt az egészségügyi kassza kiadása 216 milliárd forint volt egy év alatt, és egyéni szinten is komoly kiadást jelentenek a munkából való kiesés miatti vagy az ápolási költségek.A lakossági szűrések mellett az Egy Csepp Figyelem Alapítvány a Magyarország cukormentes tortájával próbál tenni a lakosság egészségtudatosságáért. Már hat éve ezzel a tortával szeretnék megmutatni, hogy van olyan édesség, ami finom és egészséges is egyben - mondta Soltész Erzsébet.A Magyarország cukormentes tortája verseny nyertesének idén a Pöttyös Pannit választották. Ez a torta nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér lisztet; az üde málna mousse ízét finoman kiegészíti a szilva réteg édessége, amely jól harmonizál a mandulalisztes mákos piskótával is. A tortát először augusztus 19-én és 20-án a Magyar Ízek Utcáján lehet megkóstolni.