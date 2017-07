Így néz ki most Kulka János

Forrás: Színes Ász

Így történt ez most is, amikor a Káli-medencében barátja és kolléganője, Bást Juli kezét fogva mosolyog a kamerába. A fotót a színésznő a közösségi oldalán osztotta meg egy rövid, kedves hozzászólással:- Jancsi és Juliska.A friss kép megnyugvásra ad okot, hiszen Kulka jókedvű és végre a betegsége miatt lefogyott kilókat is visszaszedte, és ezt rajongói is észrevették, hiszen rengeteg kedves hozzászólás érkezett a fotóhoz.