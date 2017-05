Így reagált a Fidesz az EP-től kapott pofonra

A Fidesz felháborítónak tartja az EP mai határozatát - szögezte le a párt kommunikációs igazgatója szerdai sajtótájékoztatóján. Úgy tűnik, hogy a néhány évvel ezelőtti Tavares-jelentés után itt van annak újabb kiadása: a Soros-jelentés - jegyezte meg.A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, ebben a jelentésben hetet-havat összehordanak Magyarországról, a melegek jogaitól kezdve a demokrácián és a Soros-szervezeteken át sok mindenről szó van, de valójában a jelentés igazi lényege egy újabb frontális támadás a magyar bevándorláspolitika ellen.Vagyis növekszik a nyomás a magyar kormányon a kötelező betelepítési kvóták miatt - jegyezte meg.Hidvéghi Balázs közölte, a baloldali frakciók által beterjesztett, hazánkat elítélő határozat célja az illegális bevándorlás Magyarországra erőltetése. Leszögezte, a Fidesz elutasítja ezt az újabb politikai támadást, ahogyan a múltban is.Mi továbbra is a magyarok érdekeit fogjuk képviselni Brüsszelben; a magyarok döntése kell, hogy legyen az, hogy kivel szeretnének együtt élni a saját hazájukban - tette hozzá.A politikus aláhúzta, a valóságtól teljesen elrugaszkodott, számos torzítást tartalmazó jelentés felszólítja többek között az Európai Parlament alapjogi bizottságát (LIBE), hogy az elkövetkező hónapokban készítsen egy külön jelentést Magyarországról.Felhívta a figyelmet arra, hogy a LIBE-jelentés elkészítése körülbelül fél évet vesz igénybe, így belenyúlik a magyar választási kampányba, ezért alkalmas lehet arra, hogy politikai nyomásgyakorlásra használják fel, beleszóljanak a magyar választások kimenetelébe. A Fidesz ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja - szögezte le.A kommunikációs igazgató aláhúzta, senki sem veheti ki a döntést a magyarok kezéből azzal kapcsolatban, hogy kivel szeretnének együtt élni és milyen kormányt választanak maguknak.A Fidesz szégyenletesnek tartja és elítéli azt is, hogy az Európai Parlamentben jelen levő magyar baloldali képviselők szintén Soros György kottájából játszanak; ők kezdeményezték többek között ezt a jelentést és meg is szavazták a magyar nemzeti érdekekkel élesen szembe menő szöveget - jelentette ki Hidvéghi Balázs.A kommunikációs igazgató szerint fontos tisztázni azt is, hogy az EP-jelentés után sincs semmilyen reális esélye annak, hogy a 7-es cikkely életbe léphessen Magyarországgal szemben. Elmondta azt is, hogy üdvözlik, hogy az Európai Néppárt képviselőinek túlnyomó többsége nem szavazta meg a jelentést. Emlékeztetett arra is, hogy Soros György személyesen járt el a saját érdekében Brüsszelben az Európai Bizottság elnökénél, számos biztosnál és politikusnál, és személyesen lobbizott Magyarország ellen, valamint az illegális bevándorlás érdekében.Hidvéghi Balázs arról is beszélt, hogy a magyar kormány - ahogyan a múltban most is - nyitott arra, hogy az Európai Bizottsággal és az európai illetékesekkel bármilyen jogszabállyal összefüggő vitás kérdést rendezzen. Ugyanakkor azt is leszögezzük, hogy a Fidesz nem változtat az illegális migrációt elutasító politikáján - szögezte le.