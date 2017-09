Így sajnálja le az ellenzéket a Fidesz

Szerző: Herczeg Ármin

Az a röhej, hogy mindez ma nem röhej. Így megy ez kormányéknál. Legutóbb Hollik István nevezte nevetségesnek a formálódó ellenzéki összefogást, most pedig a másik "tarcsiból" előkapott megmondó Hidvéghi Balázs mondott egy nagyot. Nevezetesen azt, hogy a baloldalon semmi sem változik, ugyanazok osztozkodnak a hatalmi pozíciókon, akik eddig.A nagyobbik kormánypárt ennyivel tudta kommentálni, hogy Botka László ajánlatot a tett a többi demokratikus ellenzéki pártnak. (Erről itt olvashat bővebben.)Szinte látom magam előtt azt a serény munkát, ami a Fidesz kommunikációs agytrösztjében folyik.Összedugják a fejüket, kortyolgatják a kávét, és azon tanakodnak, hogy mi legyen az az egy mondat, amivel kellően le lehet sajnálni az ellenzék próbálkozását. (Igen lesajnálni: ezzel is éreztetve azt, hogy mennyire nem tekintik ellenfélnek az ellenzéket.) Persze lehetne némi eleganciával is üzenni: mondjuk így: örülünk, hogy végre mozgolódni kezd az ellenzék. Abban ugyan nem hiszünk, hogy ez elég lehet ellenünk, hiszen későn is kezdték, meg egyébként is a köz megelégedésére dolgozunk, de azért egy jó ellenzékre mindig szükség lesz.Lehetnének elemzőek is. Boncolgathatnák, hogy miért értelmes, vagy értelmetlen az ajánlat. (Igen, simán lehet, hogy értelmetlen.)Lehetnének persze értelmesen agresszívek is. Jöhetnének azzal, hogy nincs túl sok esélye egy ilyen együttműködésnek, az ellenzék ugyanis annyira szétforgácsolt, hogy szinte lehetetlen a különböző akaratokat egyeztetni.No és persze lehetnének jövőbe nézőek is. Kielemezhetnék, hogy mennyire lenne hatásos a Fidesz ellen egy olyan parlamenti ellenzék, amelynek pártjai már előre leosztják a listás helyeket.Ezekkel csak egy baj van: mindegyiken gondolkodni kellene. Az agytrösztnek meg erre nincs ideje. Sokkal egyszerűbb kiküldeni a sajtó elé valamelyik hatodrendű mamelukot, és a szájába adni valami rövidet, hogy el ne tévessze. Mondjuk ezt, hogy a baloldalon semmi nem változik, ugyanazok osztják a pozíciókat, akik eddig. Ami már csak azért sem igaz, mert a legutóbbi választások előtt Botkának nem nagyon volt lehetősége hatalmat osztani... Én tudom, hogy Hidvéghi Balázs fiatalember, de azért annyira nem, hogy ne emlékezzen az előző kampányra.Nem mellesleg: annyira semmilyen üzenete nem volt a mondatának, hogy az egyébként (legyünk finomak) a hatalmat minden eszközzel kiszolgáló MTI, csak két sort tudott a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményéből írni. Hm...