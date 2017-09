Így trükközik Polt Péter ügyészsége

Forrás: HVG

A HVG több példát is felsorol arra, milyen trükkökkel játszik az ügyészség, amely papíron kiválóan teljesít. A kínos ügyek többsége ugyanis el sem jut a bíróságig, egyre abszurdabb okokból.Ami mégis eljut, ott szinte kizárólag alacsony beosztású szereplők ülnek a vádlottak padján. Kivéve, ha a politika elengedi egyik pártfogoltja kezét. A Voldemortként elhíresült Mengyi Roland fideszes politikus például bíróság elé került, ugyanakkor a nyomozás során sok szarvashibát elkövettek, így nem biztos, hogy megáll a vád.A minisztériumi szálat érdemben nem is vizsgálták. Köpeczi-Bócz Tamás - azóta menesztett - helyettes államtitkár és a kabinetfőnök egymásnak ellentmondó tanúvallomást tett, azonban az ügyészség ezt nem vizsgálta. A csalásra készülő gyanúsítottak is hiába mondták, felülről súgtak nekik a lehallgatásról, a nyomozók nem találtak erre bizonyítékot, így le is zárták a nyomozást - írta korábban az Index.Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója azt mondja, nincs megfelelő jogi eszköz, amivel az ügyészséget rá lehetne szorítani arra, hogy foglalkozzon egy üggyel, ha nem akar.