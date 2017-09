Így verik át egyre gyakrabban a fogyasztókat

Forrás: InfoRádió

Az internetes vásárlások száma egyre nő, azonban az elmúlt két-három hónapban azt vette észre a testület, hogy van egy társaság, amelyik a fogyasztókat védő rendelkezésektől eltérően cselekszik. Főleg az okostelefonok, iPodok, porszívók esetében voltak gondok a műszaki cikkek közül - mondta a szakember az InfoRádiónak Baranovszky György a beérkezett panaszok alapján példaként említette, hogy a fogyasztó 14 napon belül visszaküldte a terméket, mert javítását, vagy a pénz visszatérítését szerette volna, azonban elfogadhatatlan okok miatt a cég nem teljesítette a kérést.Előfordul az is, hogy a futárcéget hibáztatják a termék sérülésekor, azonban ennek nyomon követése nehézkes. Ezért azt javasolja a Budapesti Békéltető Testület elnöke, hogy a fogyasztó fényképezze vagy videózza le a javításra szánt terméket, így van a kezében bizonyíték az ilyen indokok kivédésére.Baranovszky György azt is javasolja, hogy amennyiben a probléma kezelése nem zökkenőmentes, akkor érdemes megkeresni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, mert tud segíteni abban, hogy melyek a megbízható cégek.Felhívta a figyelmet arra is, hogy érdemes megnézni az általános szerződési feltételeket, mert ha például bármely más uniós tagországban van bejegyezve a cég, akkor kikötheti az eladó, hogy a javítás nem Magyarországon történik, így több hétig is eltarthat, amíg a fogyasztó visszakapja a terméket.