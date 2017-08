Így veszi meg Mészáros Lőrinc a Balatont

Forrás: Heti Válasz

Három és fél hónapja hívta fel a figyelmet a Heti Válasz arra, hogy "Keszthely az új Felcsút"; a Balaton nyugati medencéjében ugyanis néhány foghíj kivételével a teljes városi partszakaszt ellenőrzése alá vonta a Mészáros Lőrinc vezette üzleti klub.Mára - a legértékesebb vízparti óriástelkek megszerzésével - Keszthely mellett Badacsonyba, Balatonakaliba, Almádiba, Akarattyára, illetve Fonyódra és a déli part több más településére is "behajózott" ugyanez az érdekkör.Első lépésben - a Balatontourist felvásárlása révén - még csak egy "üres" kempingüzemeltető vállalatot fogtak, az újabb projekt viszont már az egykori vagy jelenlegi táborhelyek, strandok tulajdonjogának megszerzéséről szól. A legnagyobb, 100 ezer négyzetméteres fonyódi partszakaszt benyelő FND Kemping Kft.-t például az a Kiss Zsófia vezeti, akit az Index - egy hotelprojekt kapcsán - Tiborcz-közeliként azonosított. A mostani FND-ügyletet, a többi kempingterület-szerzéshez hasonlóan, a Mészáros Lőrinccel összeépült kisbank, a B3 Takarék finanszírozza.A balatoni "értékmentés" részeként a Tiborcz-féle BDPST Ingatlanforgalmazó Zrt. júniusban hozzájutott az évek óta fedél nélkül omladozó, klasszicista Ranolder-villához is, sőt a Magyar Nemzet nemrég további badacsonyi ingatlanügyletekről is tudósított.