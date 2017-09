Ilyen az, amikor a keresztény Hollik Pista felháborodik

Hollik István az M1 aktuális csatornán vasárnap úgy fogalmazott: világossá vált az Európai Bíróság kvótaperben hozott, "felháborító ítélete" után is, hogy a magyar emberek mire számíthatnak az ellenzéktől és mire a Fidesz-KDNP-től. Úgy folytatta: a kormány elfogadja a döntést, "hiszen jogállam vagyunk", de a migránsok betelepítését nem hajlandó végrehajtani, az ellenzék viszont a kvóta mellett áll.Ezzel kapcsolatban példaként említette, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke "még ha csak a kamerák kedvéért is", de migránsokat fogadott be lakásába, és az Európai Parlamentben a magyar baloldali ellenzéki képviselők - köztük a szocialisták - megszavazták a kvótákról szóló állásfoglalásokat. Ehhez hozzá kell venni a Jobbikot is - folytatta -, hiszen a párt elnöke egy tévéműsorban azt mondta, hogy ha csak néhány ezer menekült befogadásáról van szó, az lehet tárgyalási alap.Megismételte a kormány álláspontját arról, hogy azt gondolják, a kvóta nem is működőképes, amit mutat, hogy a 120 ezer ember nagyjából 25-30 százalékát sikerült áttelepíteni, de nincsenek információk arról, hogy abban az országban maradtak-e, ahova a döntés alapján menniük kellett. Hangsúlyozta: a kvóta nemcsak jogszerűtlen, ösztönözné is a tömeges illegális bevándorlást.Feltette a kérdést: ha Európán kívül alapítanak biztonságos menekülttáborokat, úgynevezett hotspotokat, mi szükség van kvótára, miért nem döntheti el egy adott ország, hogy akar-e migránsokat befogadni egy adott hotspotból.Kitért arra is: megvizsgálják a jövő heti Fidesz-KDNP-frakcióülésen, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a kvótától "megmentsék Magyarországot".