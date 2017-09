Ilyen luxusfizetéseket keresnek focistáink

Forrás: Pénzcentrum/Sztárklikk

Míg az átlag magyar a nettó 200 ezres havi fizetéséért napi nyolc órát robotol, egy év alatt akkor is csak 2,4 millió forintot visz haza.Régóta köztudott, hogy a sportban vannak nagy lehetőségek, és ugyan a legtöbben nagyon messze állnak az álomfizetéstől, vannak, akik évente sok százmillió forintot kapnak azért, hogy rúgják a bőrt.Persze nem könnyű bekerülni a kiváltságosok közé, és azt sem lehet tudni, hogy ki, meddig élvezheti ezt a helyzetet, az biztos, legalább egy évre szívesen cserélne velük bárki. Legalábbis, ami a fizetésüket illeti.A Bors készített egy összeállítást arról, hogy kik ma a legjobban kereső magyar focisták. Íme a lista:1. Dzsudzsák Balázs (al-Vahda) 1 milliárd forint1. Huszti Szabolcs (Csangcsun Jataj) 1 milliárd forint3. Szalai Ádám (Hoffenheim) 618 millió forint4. Nikolics Nemanja (Chicago Fire) 492 millió forint5. Gulácsi Péter (RP Leipzig) 368 millió forint6. Németh Krisztián (NE Revolution) 350 millió forint7. Kádár Tamás (Dinamo Kijev) 306 millió forint8. Stieber Zoltán (DC United) 300 millió forint9. Bogdán Ádám (Liverpool) 240 millió forint10. Balogh Norbert (Palermo) 200 millió forintEgy átlag magyar számára ez nemcsak, hogy elérhetetlen éves fizetés, de még az is csak nagyon keveseknek adatik meg, hogy valaha ekkora megtakarítást halmozzanak fel.Még a top10-es lista utolsó helyén álló Balogh Norbert egy évi fizetése is elég lenne ahhoz, hogy bármikor nyugdíjba mehessen az ember, és pusztán a megtakarításaiból éljen.