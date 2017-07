Imával gyógyít Orbán Viktor fia

Forrás: Bors

A kormányfő fia a Facebook-oldalán osztotta meg élményeit. A többi között ellátogatott a jeruzsálemi keresztényközpontba, közelről látta a Holt-tengert, amiről videót is készített, és szívesen beszélgetett turistákkal és helyiekkel is. Még izraeli katonalányokkal is fotózkodott - írja a Bors A Jézus útját követő Gáspár - mint beszámol róla - kapott egy jeges kávét ajándékba, ugyanis egy büfés fájlalta a karját, de ő és barátai imát mondtak érte. De egy örmény keramikussal és franciákkal is összehozta a sors az utazás során.A 25 éves fiatalember a hazaúton is élményekkel gazdagodott. A repülőn egy lány nagyon fájlalta a karját, amit a nap megégetett. "A lánnyal még a reptéri büfében beszélgettünk, most megengedte, hogy imádkozzunk. Nem kis feltűnés a repülőgép szűk folyosóján, ahogy a lány ülése mellett guggolva imádkozunk a karjaiért, az egyébként keresztény család és más utasok szeme előtt" - írta nyilvános Facebook-bejegyzésében Gáspár. A légi utaskísérő sem értette, miért a folyosón térdepelnek. A lány azonban másnap írt Gáspáréknak, megköszönve az imádkozást, hogy már egyáltalán nem fáj a karja.A kormányfő fia külön kitért arra, hogy ha imát mondtak valakiért, mindenki egyöntetűen pozitívan fogadta. "Mint otthon is: elutasítással, legyintéssel vagy haraggal alig találkozni, míg az elgondolkodás, az öröm vagy az elérzékenyülés általános" - írta.